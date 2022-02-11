Бронзовый призер Пхенчхана-2018 в команде высказался о ситуации с положительном допинг-тестом российской фигуристки , о котором стало известно во время Олимпиады в Пекине.

В декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Вся эта ситуация душераздирающая. Этой девочке всего 15 лет. Она несовершеннолетняя. Окружающие ее взрослые подвели ее. Они поставили ее в эту ужасную ситуацию и должны понести наказание.

Наказание МОК относительно участия России в было недостаточно строгим. Думаю, спортсмены ОКР делают, что им говорят, они просто стараются удовлетворить своих тренеров и федерацию. Я виню тех, кто стоит у власти.

Положительный тест – это положительный тест. Отрицательный тест сейчас не меняет того, что в процессе использовались запрещенные препараты. Это ужасно разочаровывает. Не должно было доходить до такого. Она же ребенок!

Ее спортивные результаты поставили выше ее здоровья и благополучия. К черту тех, кто это сделал. Они разрушили этот олимпийский праздник для нее и для всех остальных.

ОКР ужасно подвел своих спортсменов и снова поставил их в неловкое положение на мировой арене. Я переживаю за российских спортсменов, которые соревнуются в Пекине, поскольку теперь их выступления будут ставиться под сомнение.

Мир хочет радоваться успеху тех, кто выводит спорт на новый уровень. Это невозможно делать, если кто-то снова и снова отказывается играть по-честному», – написал Риппон.

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