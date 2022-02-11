Андронов о Валиевой: «Ищите, кто мог дать ей бессмысленную дозу бессмысленного препарата. Верещать про англосаксов можно бесконечно»

Комментатор Алексей Андронов отреагировал на ситуацию с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

Андронов прокомментировал пост журналиста Василия Конова, написавшего, допинга в пробе Валиевой «мизер», а препарат «никак не помогает».

«В этом нет никакого смысла. То есть просто НОЛЬ!

У спортсмена есть правила. И есть ответственность. Не его – так врача. «Нашли мизер» – это вообще не формулировка. Как и «ничему не помогает». Запрещен!

Оставьте девочку в покое (пока) и ищите того, кто мог дать ей бессмысленную дозу бессмысленного препарата.

И повышение возраста этих девочек – однозначный плюс! Не должно быть так, что в одном соревновании играют взрослые и «онижедети».

Так что – откуда минимум доза? Верещать про англосаксов можно бесконечно. Откуда «хвост» запрещенного препарата?» – написал Андронов в телеграм-канале.

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