У «МЮ» худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов. «Ман Сити», «ПСЖ», «Барса», «Арсенал» – в топ-5 антирейтинга

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг клубов топ-5 лиг с наибольшим отрицательным балансом на трансферном рынке за последние 10 сезонов – с лета 2012 года

Худший трансферный баланс за этот период у – минус 1,075 миллиарда евро. Манкунианцы потратили на подписание новых игроков 1,545 миллиарда евро, а заработали на продаже футболистов 470 миллионов евро.

потерял на трансферах 984 миллиона евро, потратив 1,699 миллиарда евро и заработав 715 миллионов. Третий худший показатель у : на трансферы новых игроков клуб потратил 1,445 миллиарда евро, а на продаже заработал 504 миллиона. Баланс клуба составил минус 941 миллион евро.

занимает четвертое месте в рейтинге с балансом минус 650 миллионов. Покупка новых игроков обошлась клубу в 1,63 миллиарда евро, на продаже футболистов «Барса» заработала 980 миллионов евро.

занял пятое место в рейтинге с балансом минус 583 миллиона евро. Лондонский клуб потратил на трансферы 1,029 миллиарда евро, а заработал 446 миллионов.