Гозенс об отказе от предложения «Ньюкасла»: «Я бы мог обеспечить несколько поколений на эти деньги. Но это бы поставило под угрозу мои спортивные цели»

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Защитник «Интера» Робин Гозенс рассказал, почему зимой отклонил предложение о переходе в «Ньюкасл».

«У меня было предложение [от «Ньюкасла»], но я его отклонил. Это бы поставило под угрозу мои спортивные цели», – сказал Гозенс в интервью kicker.

При этом немец отметил, что всерьез рассматривал предложение клуба, купленного саудовцами.

«Думаю, что задуматься о таком – очень по-человечески. Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: «Нет, спасибо».

Тут речь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи на эти деньги», – отметил бывший игрок «Аталанты».

У Гозенса 22+16 за два года, но «Интер» взял его за бесценок. Почему?

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