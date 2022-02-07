Гозенс об отказе от предложения «Ньюкасла»: «Я бы мог обеспечить несколько поколений на эти деньги. Но это бы поставило под угрозу мои спортивные цели»

Защитник «Интера» рассказал, почему зимой отклонил предложение о переходе в .

«У меня было предложение [от «Ньюкасла»], но я его отклонил. Это бы поставило под угрозу мои спортивные цели», – сказал Гозенс в интервью kicker.

При этом немец отметил, что всерьез рассматривал предложение клуба, купленного саудовцами.

«Думаю, что задуматься о таком – очень по-человечески. Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: «Нет, спасибо».

Тут речь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи на эти деньги», – отметил бывший игрок «Аталанты».

У Гозенса 22+16 за два года, но «Интер» взял его за бесценок. Почему?