Зюле будет получать 10 млн евро в год в «Боруссии». «Бавария» предлагала меньше

Защитник Никлас Зюле летом бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию».

26-летний игрок заключит с дортмундским клубом контракт на четыре года, а его зарплата составит 10 миллионов евро в год.

Немец решил покинуть «Баварию», так как его не устроили предложенные финансовые условия по новому договору.

Сообщалось, что мюнхенцы предлагали ему зарплату менее 10 миллионов евро. Сейчас футболист получает примерно шесть миллионов в год.

Также на решение Зюле об уходе повлияло то, что долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.