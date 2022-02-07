Норвежский журналист Салтведт: «Большунова и всех русских не должно быть на Олимпиаде. Он мог подождать золота до 2026-го»

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал статью о победе в скиатлоне на -2022 в Пекине.

«Александр Большунов взял золото на Олимпиаде. Но проблема в том, что его, как и всех русских, вообще на ней не должно быть.

На финише Большунов размахивал большим флагом, но этот флаг не был российским. Это флаг Олимпийского комитета России с олимпийскими кольцами, хотя там и заметны цвета российского триколора. И это сбивает с толку.

Россия до сих пор не может быть собой на Олимпиаде, во всяком случае – почти. Именно поэтому организаторы, россияне и МОК максимально плотно работают в рамках дозволенного. Этот маленький театр — это легкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются.

Вердикт CAS против России — пятно спортивной истории, поскольку МОК делает все возможное, чтобы всех успокоить. Этот приговор кажется серьезным: у России нет флага и гимна, но на самом деле не имеет реальной силы. МОК хотел видеть крупную державу на Олимпиаде. Но русских нельзя было туда допускать.

Единственным сигналом, который следовало подать после такого серьезного и систематического мошенничества с допингом, даже под эгидой государства, был полный бан на четыре года. Но теперь все пришло к тому, что Большунов празднует первое личное золото в Пекине-2022, хотя он, как и вся его сборная, могли подождать этой медали до Олимпиады-2026. И вот тогда бы его поздравляли все.

Но дискомфорт по-прежнему не исчезает. На пресс-конференции после гонки Большунова также спросили о допинге, от чего он возмутился, сказал, что его «тошнит». Но это будет продолжаться», – написал Салтведт.

«Я был на грани потери сознания, не мог дышать». Большунов замучил норвежцев скоростью – и они признают поражение

Большунова рассердили вопросом про допинг. Американский журналист объяснил, зачем он это сделал