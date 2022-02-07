Женская сборная Канады отказалась выходить на матч с Россией на Олимпиаде: ждала результатов тестов России. Игра перенесена на час

Матч между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде-2022 отложен на неопределенное время.

Игра должна была начаться сегодня в 7:10 по московскому времени.

Канадская команда отказалась выходить на площадку, несмотря на проведенную ранее предыгровую разминку, сообщает .

Корреспондент Илья Юдин сообщил о 20-минутной задержке матча: «По неофициальной информации, которую нам удалось узнать, сборная Канады ждет результатов тестов на ковид из сборной России».

В итоге было принято решение перенести игру на один час.

Тренер женской сборной России о тестах на ковид: «Играем в угадайку – у кого-то с вечера «минус», а потом «плюс»