Женская сборная Канады отказалась выходить на матч с Россией на Олимпиаде: ждала результатов тестов России. Игра перенесена на час

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Матч между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде-2022 отложен на неопределенное время.

Игра должна была начаться сегодня в 7:10 по московскому времени.

Канадская команда отказалась выходить на площадку, несмотря на проведенную ранее предыгровую разминку, сообщает «Р-Спорт».

Корреспондент «Матч ТВ» Илья Юдин сообщил о 20-минутной задержке матча: «По неофициальной информации, которую нам удалось узнать, сборная Канады ждет результатов тестов на ковид из сборной России».

В итоге было принято решение перенести игру на один час.

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