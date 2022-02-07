«Боруссия» объявила о трансфере Зюле. Защитник бесплатно перейдет из «Баварии» летом

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Защитник «Баварии» Никлас Зюле продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

26-летний футболист летом присоединится к своей новой команде на правах свободного агента, его контракт будет рассчитан на четыре года.

Ранее стало известно, что немец не сумел договориться с мюнхенским клубом о продлении договора, так как его не устроили предложенные финансовые условия.

Также на решение Зюле об уходе повлияло то, что «Бавария» долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.

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