Защитник «Баварии» Никлас Зюле продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
26-летний футболист летом присоединится к своей новой команде на правах свободного агента, его контракт будет рассчитан на четыре года.
Ранее стало известно, что немец не сумел договориться с мюнхенским клубом о продлении договора, так как его не устроили предложенные финансовые условия.
Также на решение Зюле об уходе повлияло то, что «Бавария» долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.
Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.