Защитник «Баварии» продолжит карьеру в дортмундской .

26-летний футболист летом присоединится к своей новой команде на правах свободного агента, его контракт будет рассчитан на четыре года.

Ранее стало известно, что немец не сумел договориться с мюнхенским клубом о продлении договора, так как его не устроили предложенные финансовые условия.

Также на решение Зюле об уходе повлияло то, что долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.