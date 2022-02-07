Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028. Теперь на ЧМ-2030 от Европы претендуют только Испания и Португалия

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Великобритания и Ирландия отказались от планов подавать заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Вместо этого футбольные ассоциации Ирландии, Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии приняли решение подать заявку на проведение Евро-2028.

Решение отказаться от идеи с ЧМ-2030 было принято после технико-экономического анализа финансовых затрат на проведение турнира.

Таким образом, от Европы на проведение ЧМ-2030 на данный момент претендует только совместная заявка Испании и Португалии.

Ранее сообщалось о намерении Сербии, Греции, Болгарии и Румынии побороться за право принять турнир. Однако Cadena SER и ряд других испанских медиа сегодня сообщили, что совместная заявка двух пиренейских стран остается единственной, выдвинутой членами УЕФА.

Также в борьбе за право провести ЧМ-2030 собирались участвовать Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

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