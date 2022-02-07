Американский актер Алек Болдуин оценил прокат Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись.

Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в инстаграме, приложив к посту видео с выступлением фигуристки в короткой программе.

Валиева выступала в короткой и произвольной программах командного турнира, заняв в обоих видах первое место. Сборная России по итогам соревнований выиграла золото.

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