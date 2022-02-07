«Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным. Предложений по нему нет

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» надеется, что нападающий Александр Кокорин уйдет из клуба.

«Фиалки» рассчитывают, что россиянина подпишет кто-то из клубов РПЛ, и считают, что такой вариант устроит все стороны.

Однако на данный момент у флорентийцев нет ни одного предложения по 30-летнему игроку, сообщает La Nazione.

По этой причине «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным. Однако эта процедура остается сложнореализуемой из-за срока контракта, действующего до 2024 года, и зарплаты футболиста – 1,7 млн евро в год.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные