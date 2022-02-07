«Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным. Предложений по нему нет

«Фиорентина» надеется, что нападающий уйдет из клуба.

«Фиалки» рассчитывают, что россиянина подпишет кто-то из клубов РПЛ, и считают, что такой вариант устроит все стороны.

Однако на данный момент у флорентийцев нет ни одного предложения по 30-летнему игроку, сообщает La Nazione.

По этой причине работает над расторжением контракта с Кокориным. Однако эта процедура остается сложнореализуемой из-за срока контракта, действующего до 2024 года, и зарплаты футболиста – 1,7 млн евро в год.