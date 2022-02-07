«Ньюкасл» за 40 млн фунтов продал одну акцию номинальной стоимостью 5 пенсов за неделю до закрытия трансферного окна

Регистрационная палата Великобритании опубликовала информацию о капитале «Ньюкасла».

В отчете, датированном 24 января, указано, что клуб выпустил одну акцию и продал ее неизвестному инвестору. Номинальная стоимость этой акции составляла 5 пенсов, однако инвестор заплатил за нее 40 млн фунтов стерлингов.

Газета из Ньюкасла Chronicle Live обратилась за комментарием по сделке к эксперту по футбольным финансам Кирану Магуайру. Эксперт считает, что таким способом Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), владеющий «Ньюкаслом», профинансировал клуб для покупок в последнюю неделю трансферного окна, чтобы не увеличивать долг клуба и не нарушать правила финансового фэйр-плей.

«Ньюкасл» нуждался в определенном финансировании январского трансферного бюджета, поэтому они выпустили одну акцию за 40 миллионов фунтов.

Это дало им средства, чтобы выйти на рынок и совершить трансферы, которые мы видели. Думаю, это довольно умно.

Можно вкладывать сколько угодно средств в клуб через акции, но учтены будут только 90 млн фунтов за трехлетний период. Для расчетов ФФП инвестиции через акции ограничены 90 млн фунтов, и я думаю, что PIF уже немало вложил», – отметил Магуайр.

Зимой потратил 102,1 млн евро на трансферы.