Российские фигуристки и провели тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

пропускала тренировку, так как утром выступала с произвольной программой в командном турнире, где Россия взяла золото.

Щербакова в прокате произвольной программы исполнила три четверных прыжка: сольные лутц и флип, а также флип в каскаде с тройным тулупом. Остальные элементы она также исполнила чисто: двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной лутц.

Трусова прыгнула пять четверных: сольные флип и сальхов (с касанием льда рукой) и два каскада – четверной тулуп – тройной тулуп и четверной лутц – двойной тулуп. Остальные элементы (двойной аксель и тройной лутц) она тоже исполнила без ошибок.