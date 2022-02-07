Трусова прыгнула пять четверных в прогоне произвольной на тренировке Пекина-2022, Щербакова чисто исполнила три квада

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева пропускала тренировку, так как утром выступала с произвольной программой в командном турнире, где Россия взяла золото.

Щербакова в прокате произвольной программы исполнила три четверных прыжка: сольные лутц и флип, а также флип в каскаде с тройным тулупом. Остальные элементы она также исполнила чисто: двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной лутц.

Трусова прыгнула пять четверных: сольные флип и сальхов (с касанием льда рукой) и два каскада – четверной тулуп – тройной тулуп и четверной лутц – двойной тулуп. Остальные элементы (двойной аксель и тройной лутц) она тоже исполнила без ошибок.

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