Миронова о 23-м месте в индивидуальной гонке: «Как сказал Йоханнес Клэбо: это жопа. Такова моя готовность»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине, где стала 23-й.

— Как сказал Йоханнес Клэбо: это жопа.

— 39-я скорость у вас.

— А сколько отставание?

— 2,5 минуты.

— Да ладно? От кого? Да, точно, не зря процитировала Клэбо. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза «вдруг откуда не возьмись». Но вот не взялось.

— После Антхольца лучше стало?

— Я хотя бы соревноваться могу. Это уже плюс. После эстафеты в Рупольдинге все было настолько ужасно, что даже на старт не могла выйти. Было состояние полного отсутствия сил. После часа тренировки уставала как после трехчасовой.

— Что делать сейчас?

— Буду выжимать максимум из того, что есть, – рассказала Миронова.