НБА. «Чикаго» примет «Финикс», «Шарлотт» сыграет с «Торонто» и другие матчи

В понедельник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

Вторая команда Востока примет лидера Запада . сыграет на своей площадке с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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