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    НБА. «Чикаго» примет «Финикс», «Шарлотт» сыграет с «Торонто» и другие матчи

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    В понедельник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

    Вторая команда Востока «Чикаго» примет лидера Запада «Финикс». «Шарлотт» сыграет на своей площадке с «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Шарлотт – Торонто
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Майами
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Финикс
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Голден Стэйт
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Юта – Нью-Йорк
    Дата проведения
    8 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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