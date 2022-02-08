НБА. «Чикаго» примет «Финикс», «Шарлотт» сыграет с «Торонто» и другие матчи

В понедельник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.
Вторая команда Востока «Чикаго» примет лидера Запада «Финикс». «Шарлотт» сыграет на своей площадке с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как на обмены в НБА влияют отчисления, продления, травмы, требования игроков, потолок зарплат? Ответили на ваши вопросы
В честь юбилея НБА клубы играют в особенных формах. В их дизайне – вся 75-летняя история лиги
Портер без головы, Грин провалился, Шенгюн всех крутит? Что там с молодежью «Хьюстона»
20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой