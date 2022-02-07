У «Лилля» лучший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов. Клубов АПЛ нет в топ-20

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг клубов топ-5 лиг с наибольшим положительным балансом на трансферном рынке за последние 10 сезонов – с лета 2012 года.

Больше всех на трансферах за этот период заработал – 349 миллионов евро. Французский клуб потратил на приобретение новичков 319 миллионов евро, а продажа футболистов принесла клубу 668 миллионов.

занимает второе место в рейтинге с балансом плюс 247 миллионов евро. Клуб потратил на трансферы 439 миллионов евро и заработал на продаже 686 миллионов.

заработала на трансферах 200 миллионов евро, потратив 265 миллионов и заработав 465 миллионов.

На четвертом месте в рейтинге – , потративший на приобретение игроков 244 миллиона евро и заработавший на трансферах 416 миллионов. Баланс клуба – плюс 172 миллиона евро.

Пятое место заняла . Клуб из Бергамо заработал на трансферах 162 миллиона евро, потратив 392 миллиона и заработав 554 миллиона.

Остальные позиции в топ-15 выглядят следующим образом:

6. «Монпелье» (Лига 1) – баланс 116 млн евро (продано игроков на 205 млн, куплено – на 89 млн);

7. «Атлетик» (Ла Лига) – 115 млн (224 млн – 109 млн);

8. «Сент-Этьен» (Лига 1) – 111 млн (222 млн – 111 млн);

9. «Хоффенхайм» (Бундеслига) – 108 млн (335 млн – 227 млн);

10. «Эмполи» (Серия А) – 100 млн (175 млн – 75 млн);

11. «Бордо» (Лига 1) – 91 млн (224 млн – 133 млн);

12. «Фиорентина» (Серия А) – 88 млн (570 млн – 482 млн);

13. «Монако» (Лига 1) – 86 млн (1104 млн – 1018 млн);

14. «Боруссия» Дортмунд (Бундеслига) – 86 млн (892 млн – 806 млн);

15. «Сампдория» (Серия А) – 71 млн (423 млн – 352 млн).

Отметим, что лучший из клубов АПЛ, «Брентфорд», занимает 23-е место с балансом 43 млн евро. Клуб продал игроков на 187 млн евро, а купил – на 144 млн.