«Космический джем» с Леброном претендует на «Золотую малину» в 4 номинациях, включая худший фильм и актерскую работу

Фильм «Космический джем: Новое поколение» с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом претендует на главную антинаграду мирового кино «Золотая малина» сразу в четырех номинациях.

В числе прочего «Космический джем» рискует быть признанным худшим фильмом 2021 года, а Джеймс может получить «приз» за худшую актерскую работу.

Помимо «Космического джема» на худший фильм номинированы «Диана», «Бесконечность», «Карен» и «Женщина в окне».

«Золотая малина» или «Раззи» – придуманная в 1981 году антинаграда, которая отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

«Вы еще не готовы к такой музыке, но вашим детям она понравится». Рецензия на «Космический Джем: Новое поколение»