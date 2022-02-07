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    «Космический джем» с Леброном претендует на «Золотую малину» в 4 номинациях, включая худший фильм и актерскую работу

    Теги светская хроника Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Космический джем Баскетбол

    Фильм «Космический джем: Новое поколение» с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом претендует на главную антинаграду мирового кино «Золотая малина» сразу в четырех номинациях.

    В числе прочего «Космический джем» рискует быть признанным худшим фильмом 2021 года, а Джеймс может получить «приз» за худшую актерскую работу.

    Помимо «Космического джема» на худший фильм номинированы «Диана», «Бесконечность», «Карен» и «Женщина в окне».

    «Золотая малина» или «Раззи» – придуманная в 1981 году антинаграда, которая отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

    «Вы еще не готовы к такой музыке, но вашим детям она понравится». Рецензия на «Космический Джем: Новое поколение»

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