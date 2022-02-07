Ирен Вюст повторила достижение Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр

Нидерландская конькобежка сегодня выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине на дистанции 1500 м.

Таким образом, Вюст повторила достижение советской спортсменки , став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр.

Скобликова взяла два золота в Скво-Вэлли-1960 и четыре в Инсбруке-1964. У Вюст – золото Турина-2006, золото Ванкувера-2010, два золота Сочи-2014, победа в Пхенчхане-2018 и теперь победа в Пекине-2022.

Вюст побеждает на пяти Олимпиадах подряд. А все у нее 12 олимпийских медалей (6-5-1).