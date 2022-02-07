Nike прекратила сотрудничество с Гринвудом

Компания Nike, спонсировавшая полузащитника , объявила о завершении сотрудничества с футболистом.

«Мэйсон Гринвуд больше не является спортсменом Nike», – сообщил представитель производителя спортивной одежды и обуви.

Напомним, 20-летнего Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством своей девушке.

Спустя несколько дней англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «МЮ».

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