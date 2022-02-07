Муж Марии Ласицкене: «Командный турнир фигуристов – профанация от МОК. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры»

Журналист Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, раскритиковал командный турнир по фигурному катанию в качестве олимпийского вида программы на зимних Играх.

Сегодня золото в командном турнире завоевала сборная России.

«Командный турнир фигуристов, конечно, профанация от МОК (Международного олимпийского комитета – Sports.ru). Олимпийскими чемпионами становятся люди, которые не являются лучшими в своих видах.

Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры», – написал Ласицкас в твиттере.

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