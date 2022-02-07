«Челси» выплатит «шестизначные суммы» пострадавшим от расизма бывшим игрокам клуба. В 90-е их били и оскорбляли на расовой почве

согласился возместить моральный ущерб четырем бывшим игрокам по делу о расизме.

Четыре бывших футболиста команды подали в суд на клуб, утверждая, что стали жертвами унижения на расовой почве в 90-е.

Утверждалось, что тренеры били молодых игроков ногами и руками, а также оскорбляли.

Один из темнокожих игроков говорит, что его несколько раз бил Грэм Рикс, бывший тренер молодежной команды клуба. Также экс-футболист утверждает, что над ним регулярно издевался Гвин Уильямс, бывший директор по развитию молодых игроков «Челси».

Рикс отрицает все обвинения, Уильямс признал, что использовал расисткие высказывания, но отрицает, что кого-то бил.

В итоге «Челси» договорился с потерпевшими о досудебном урегулировании вопроса. Каждый из четырех экс-игроков получит «шестизначную сумму» [в фунтах], сообщает The Athletic.