Олимпиада-2022. Фигурное катание. Кондратюк, Семененко, Мозалев, Чен, Ханю, Уно, Кагияма выступят с короткими программами

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8 февраля на Олимпийских играх в Пекине фигуристы выступят с короткими программами. Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. 

Американец Винсент Чжоу пропустит соревнования из-за двух положительных тестов на ковид.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Мужчины

Короткая программа 

Начало – 4.15 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Россия 1»

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада)

2. Николай Майоров (Швеция)

3. Лукас Бричги (Швейцария)

4. Александр Селевко (Эстония)

5. Цзинь Боян (Китай)

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Вторая разминка

7. Ли Си Хен (Южная Корея)

8. Донован Каррилльо (Мексика)

9. Иван Шмуратко (Украина)

10. Алексей Быченко (Израиль)

11. Михал Бржезина (Чехия)

Третья разминка

13. Константин Милюков (Беларусь)

14. Брендан Керри (Австралия)

15. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

16. Марк Кондратюк (Россия) – 6.26

17. Евгений Семененко (Россия) – 6.32

18. Кевин Аймо (Франция)

Четвертая разминка

19. Денис Васильев (Латвия)

20. Андрей Мозалев (Россия) – 7.12

21. Юдзуру Ханю (Япония)

22. Шома Уно (Япония)

23. Чха Джун Хван (Южная Корея)

24. Маттео Риццо (Италия)

Пятая разминка

25. Даниэль Грассль (Италия)

26. Киган Мессинг (Канада)

27. Юма Кагияма (Япония)

28. Нэтан Чен (США)

29. Морис Квителашвили (Грузия)

30. Джэйсон Браун (США) 

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022

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