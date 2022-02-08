Олимпиада-2022. Фигурное катание. Кондратюк, Семененко, Мозалев, Чен, Ханю, Уно, Кагияма выступят с короткими программами

8 февраля на Олимпийских играх в Пекине фигуристы выступят с короткими программами. Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Американец Винсент Чжоу пропустит соревнования из-за двух положительных тестов на ковид.

Пекин, Китай

Мужчины

Короткая программа

Начало – 4.15 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Россия 1»

Первая разминка

1. (Канада)

2. Николай Майоров (Швеция)

3. Лукас Бричги (Швейцария)

4. Александр Селевко (Эстония)

5. Цзинь Боян (Китай)

6. (Азербайджан)

Вторая разминка

7. Хен (Южная Корея)

8. Донован Каррилльо (Мексика)

9. Иван Шмуратко (Украина)

10. (Израиль)

11. (Чехия)

Третья разминка

13. Константин Милюков ( )

14. (Австралия)

15. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

16. (Россия) – 6.26



17. (Россия) – 6.32



18. (Франция)

Четвертая разминка

19. (Латвия)

20. (Россия) – 7.12



21. (Япония)

22. (Япония)

23. Чха Джун Хван (Южная Корея)

24. (Италия)

Пятая разминка

25. (Италия)

26. (Канада)

27. (Япония)

28. (США)

29. (Грузия)

30. Джэйсон Браун (США)

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022