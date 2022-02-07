Единая лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС, «Зенит» в гостях сыграет с «Калевом»

В понедельник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет казанский УНИКС.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет таллинским «Калевом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 февраля, 19.30, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 7 февраля, 21.00, «Kalevi Spordihall»
Положение команд: УНИКС – 10-2, Зенит – 9-3, ЦСКА – 9-3, Автодор – 8-3, Парма-Париматч – 6-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-7, Калев – 3-8, Астана – 2-7, Зелена-Гура – 2-10, Цмоки-Минск – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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