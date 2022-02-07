Единая лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС, «Зенит» в гостях сыграет с «Калевом»

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В понедельник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет казанский УНИКС.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет таллинским «Калевом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

ЦСКА – УНИКС 21:32 (2 четверть)
Дата проведения
7 февраля, 19.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Калев – Зенит
Дата проведения
7 февраля, 21.00, «Kalevi Spordihall»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 10-2, Зенит – 9-3, ЦСКА – 9-3, Автодор – 8-3, Парма-Париматч – 6-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-7, Калев – 3-8, Астана – 2-7, Зелена-Гура – 2-10, Цмоки-Минск – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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