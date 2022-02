Попадание О Джей Мэйо под сирену принесло УНИКСу победу в третьем овертайме матча с ЦСКА

Защитник УНИКСа О Джей Мэйо решил исход матча против ЦСКА, забросив под сирену об окончании третьего овертайма.

При счете 103:103 защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт смазал из-за дуги, казанцы забрали подбор, Мэйо прошел через всю площадку до лицевой линии соперника и с отклонением отправил мяч в кольцо через руки Марюса Григониса и Никиты Курбанова.

УНИКС победил ЦСКА (105:103) и сохранил первое место в турнирной таблице Лиги ВТБ.

