Овермарс уволен из «Аякса» из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам

ушел с поста спортивного директора «Аякса».

Причиной разрыва контракта с 48-летним менеджером стал ряд неуместных сообщений, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.

«Мне стыдно. На прошлой неделе меня расспросили о сообщениях, касающихся моего поведения. К сожалению, я не осознавал, что перешел черту, но в последние дни я все понял. Я вдруг ощутил огромное давление.

Я прошу прощения. Безусловно, для человека в моем положении такое поведение неприемлемо. Теперь я тоже это понимаю. Но уже слишком поздно.

Я не вижу другого выхода, кроме как уйти из «Аякса». Это также очень влияет на мою личную ситуацию. Поэтому я прошу всех оставить меня и мою семью в покое», – сказал бывший игрок , и «Барселоны».

Овермарс занимал пост спортивного директора с 2012 года, его контракт был рассчитан до 2026-го.