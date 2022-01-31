«МЮ» удалил все товары, связанные с Гринвудом, из интернет-магазина

удалил все продукты, связанные с подозреваемым в изнасиловании и причинении телесных повреждений Мэйсоном Гринвудом, со своего сайта и интернет-магазина.

В данный момент невозможно приобрести футболку с именем Гринвуда. Профиль игрока все еще доступен на сайте клуба, но связанные с ним товары отсутствуют.

При запросе «Гринвуд» или «Мэйсон Гринвуд» в клубном интернет-магазине появляется сообщение: «Извините, по вашему запросу не найдено ни одного товара».

Фото: скриншот из интернет-магазина «МЮ»

Напомним, девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

После этого «Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и игр.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами