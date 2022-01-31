«Весь мир наблюдает за делом Гринвуда. Домашнее насилие нужно признать серьезным преступлением». Women’s Aid о вингере «МЮ»

Фара Назир, генеральный директор благотворительной организации Women’s Aid, борющейся с домашним насилием в отношении женщин и детей, высказалась о вингере «Манчестер Юнайтед» Мэйсоне Гринвуде.

Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу. После этого Гринвуда арестовали.

«Women’s Aid разделяем шок и огорчение всех, кто слышал аудио и видел фото предполагаемого насилия со стороны .

Жизненно важно, чтобы все работодатели, а также власти признали домашнее насилие серьезным преступлением. , и полиция должны принять соответствующие меры.

Вероятно, это будет громкое дело, и мы, а также весь мир, наблюдаем за ним. Мужчины, женщины, мальчики и девочки, которые смотрят на спортсменов как на героев, должны знать, что оправдания насилию нет, кем бы вы ни были», – заявила Назир.

В Women’s Aid сообщили, что после ситуации с Гринвудом наблюдалось увеличение пожертвований организации.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами