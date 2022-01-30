Отец девушки Гринвуда об избиении дочери: «Ее телефон взломали. Она не хотела, чтобы все это попало в сеть»

Алан Робсон, отец девушки форварда Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон, высказался по поводу скандала с участием футболиста.

Сегодня Харриет обвинила игрока в насилии, опубликовав сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже в курсе, Харриет написала заявление.

Она сказала, что ее телефон взломали. Мы ей сказали все удалить, она это сделала, но было уже поздно.

Она подавлена, потому что не хотела, чтобы все это попало в сеть. Мы знаем Гринвуда со времен его выступлений за молодежку. Он был частью нашей семьи 2-3 года.

В последние месяцы их отношения складывались не лучшим образом. И она просто разбита из-за всего этого», – сказал отец девушки в разговоре с Daily Mail.

Отметим, что данные высказывания Алана Робсона на данный момент удалены с сайта Mail, однако они были перепечатаны другими британскими медиа и распространились в соцсетях.

Ранее стало известно, что Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений.

Гринвуда обвинили в насилии – его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами