Гринвуд остается под арестом. Полиции нужно больше времени на допрос форварда «МЮ»

Полузащитник остается под арестом.

Как пишет ВВС, полиции предоставили больше времени для допроса англичанина, которого вчера арестовали по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений.

Напомним, девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

После этого «Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и игр.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами