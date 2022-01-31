Роналду, Погба, Рэшфорд, Де Хеа отписались от Гринвуда в инстаграме после обвинений в насилии

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Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали отписываться от вингера Мэйсона Гринвуда в инстаграме после того, как его обвинили в побоях и принуждении к сексу.

Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу. После этого Гринвуда арестовали.

От страницы англичанина отписались Криштиану РоналдуДавид Де ХеаПоль ПогбаМаркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард, сообщает Daily Mail.

18 футболистов «Манчестер Юнайтед» по-прежнему подписаны на Гринвуда, среди них – Харри Магуайр и Бруну Фернандеш.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

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