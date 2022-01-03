Сунесс об интервью Лукаку: «Смехотворно и вредоносно. Такой огромный офсайд, что даже не верится. Ему 29 лет, а не 19»

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал интервью, которое несколько дней назад дал форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

«Пытаюсь понять, как игрок дошел до такой стадии, когда он выходит и делает такое смехотворное и вредоносное заявление. Мы все играли с такими футболистами, которым нужно каждый день тренироваться и каждую неделю играть, чтобы показывать максимум. Лукаку – мощный парень, и тренер не использовал его на полную.

Это большой, физически сильный форвард, которому нужно постоянно играть, чтобы забивать. С Уэйном Руни, мне кажется, нужно было вести себя точно так же. Лукаку был разочарован, что его не включили в состав сразу же, как только он вернулся. В результате он высказал всю эту ерунду.

Это полное неуважение. Ему 29 лет, а не 19, он должен был лучше осознавать [последствия]. Такое безумно вредит клубу. Это как зайти в раздевалку и сказать парням: «Я больше не хочу играть с вами». Это вредит тренеру, который должен сказать: «Если тебе не нравится здесь, то дверь – там. Вперед». Первое, что я сделал бы на месте Томаса Тухеля, – сказал бы Лукаку, что он должен извиниться. Ему нужно встать перед всей командой в раздевалке и искренне извиниться.

Если Лукаку не готов подойти к тренеру, то на месте Тухеля я бы подошел к нему сам и провел честный разговор о том, имел ли он это в виду на самом деле, или это была ошибка. Если он не извинился, тогда Тухель поступил правильно [не включив его в заявку]. 

Тухель провел черту, а Лукаку более чем пересек ее. Он должен извиниться перед партнерами по команде. Это такой огромный офсайд, что даже не верится», – сказал Сунесс.

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