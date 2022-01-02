Тухель о шансах Лукаку вернуться в состав «Челси»: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»

Главный тренер «Челси» оценил шансы форварда вернуться в состав.

На этой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к , заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Бельгийский форвард пропустил сегодняшний матч с «Ливерпулем» (2:2) по решению Тухеля после двух бесед между ними. Немец завил, что в понедельник состоится еще одна встреча.

– Болельщики «Челси» наверняка хотят узнать две вещи: извинился ли он, и есть ли путь назад в состав «Челси»?

– Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все в Кобхэме, за закрытыми дверями.

И как только мы примем решение – клуб, тренер – и Ромелу узнает о нем, вы, возможно, тоже узнаете (смеется). Не ранее.

– Он извинился?

– Мы не будем обсуждать это сейчас. Давайте подождем немного, и мы дадим вам информацию, – сказал Томас после матча.

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