Тухель о шансах Лукаку вернуться в состав «Челси»: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил шансы форварда Ромелу Лукаку вернуться в состав.
На этой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».
Бельгийский форвард пропустил сегодняшний матч с «Ливерпулем» (2:2) по решению Тухеля после двух бесед между ними. Немец завил, что в понедельник состоится еще одна встреча.
– Болельщики «Челси» наверняка хотят узнать две вещи: извинился ли он, и есть ли путь назад в состав «Челси»?
– Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все в Кобхэме, за закрытыми дверями.
И как только мы примем решение – клуб, тренер – и Ромелу узнает о нем, вы, возможно, тоже узнаете (смеется). Не ранее.
– Он извинился?
– Мы не будем обсуждать это сейчас. Давайте подождем немного, и мы дадим вам информацию, – сказал Томас после матча.
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