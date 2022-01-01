«Челси» не отпустит Лукаку в другой клуб в январе

«Челси» не намерен прекращать сотрудничество с нападающим .

На этой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к , заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у «Челси» нет никаких планов, связанных с переходом Лукаку в другую команду в январе. Позиция клуба по этому вопросу предельно ясна и сводится к тому, что нападающий не уйдет. «Синие» не собираются продавать форварда.

Главный тренер проведет личную беседу с Лукаку, чтобы прояснить ситуацию в разговоре с футболистом.

На счету 28-летнего бельгийца 13 матчей и 5 голов в Премьер-лиге в текущем сезоне. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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