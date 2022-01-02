Зарплата Смолова в «Локо» – 2,6 млн евро. Бонус за каждые 5 результативных действий – 100 тысяч евро

Стало известно, сколько нападающий зарабатывает в .

Зарплата россиянина в московском клубе – 2,6 млн евро, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Остальную часть зарплаты Смолов получал в виде бонусов. Например, «Локомотив» платил ему по 100 тысяч евро за каждые 5 результативных действий. Еще 350 тысяч евро форвард получал за попадание команды в Лигу чемпионов.

Ранее появились сведения о том, что Смолов зарабатывает 3,1 млн евро в «Локо». Сообщалось, что такая зарплата может помешать переходу форварда в «Динамо».

В этом сезоне 31-летний центрфорвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.