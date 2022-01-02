«Зенит» и «Дженоа» интересовались Смоловым. Шевченко встречался с ним на острове Сен-Барт (Metaratings)

К форварду проявляла интерес , сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер лигурийского клуба находится в хороших отношениях с нападающим и за несколько дней до Нового года встречался с ним на карибском острове Сен-Бартелеми.

Также интерес к футболисту проявлял , рассматривавший его в качестве возможной замены Артему Дзюбе. А ЦСКА рассматривал вариант с приглашением Смолова на тот случай, если бы команду возглавил бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

Сегодня стало известно, что переговоры о переходе нападающего ведет «Динамо».

В этом сезоне 31-летний россиянин провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.