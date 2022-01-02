«Динамо» и «Локо» еще не договорились о сумме трансфера Смолова. Переговоры идут

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«Динамо» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере нападающего Федора Смолова.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, клубы еще не договорились о сумме перехода 31-летнего форварда, но переговоры по этому вопросу идут. Неизвестно, каким будет формат трансфера. Многое зависит от того, согласится ли Смолов на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Во время январских каникул пройдут переговоры между клубом и представителями форварда. Если стороны договорятся об условиях личного контракта, а клубы согласуют сумму сделки, то Смолов может оказаться в «Динамо» уже в январе.

Отмечается, что россиянин вернется из отпуска на день раньше, чем планировалось. Вместо 11 января он прилетит в Москву 10 января. Неизвестно, связано ли это с возможным трансфером в «Динамо», но известно, что бело-голубые улетают на первый сбор 12 января.

В этом сезоне 31-летний центрфорвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.

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