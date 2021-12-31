Ромелу Лукаку: «Я отказал «Ман Сити» летом 2020-го, хотя давали больше, чем «Челси». Остался бы, если бы «Интер» предложил мне новый контракт»

Нападающий вспомнил, как уходил из «Интера».

– Летом 2020 года я отказал . Предложение было выше того, что дал мне «Челси». Я отказал, потому что не мог уйти из «Интера» спустя сезон, ведь это клуб, который спас мою карьеру, когда я плохо себя чувствовал в «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом я пошел к руководству «Интера» и попросил о новом контракте. Я сказал: «Мне 28 лет. Хочу планировать жизнь в Италии, имея новый контракт». Но «Интер» сказал «нет». Возможно, у них не было финансовой возможности. Мне было сложно принять это.

Если бы прошлым летом «Интер» предложил мне новый контракт, как я хотел... Мы бы не делали это интервью в Лондоне, а тихо беседовали бы в Милане (улыбается).

– Можно ли сказать, что вы бы остались в «Интере», если бы экономическое положение позволяло клубу сохранить топ-игроков?

– В этом случае я бы точно остался в прошлым летом! Даже не стоит это обсуждать. Но ушел Конте, потом Хакими. Появились слухи о том, что у клуба проблемы.

– Вы смотрите матчи «Интера»?

– Всегда. Я всегда смотрю матчи «Интера». Всегда, всегда, всегда, всегда. Я слежу за «Интером». Соприкоснувшись с этим клубом, ты все воспринимаешь иначе, – сказал Лукаку в интервью Sky.