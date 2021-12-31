Ромелу Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барса» и «Бавария». О них мечтают все. Думал, что буду в одном из них после «Интера»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился воспоминаниями об уходе из «Интера».

– Есть три команды топ-уровня: , , . Все игроки мечтают о них, это правда. Я думал, что окажусь в одном из этих клубов после «Интера». Этого не произошло, и я сказал: «Есть лишь один клуб, где я могу представить себя. Это «Челси».

Прошлым летом я не думал о переходе в «Челси» до тех пор, пока они не пришли с предложением. Симоне Индзаги очень хорошо вел себя со мной.

– Можно ли сказать, что вы остались бы в «Интере», если бы вам предложили новый контракт?

– Да (дважды кивает). Когда связался со мной, то это был вызов. Еще и потому, что меня очень волновал тот факт, что я так и не выиграл АПЛ за 8 лет.

Было сложно отказаться от возможности вернуться в и оказаться в клубе, за который я болел с детства, – сказал Лукаку в интервью Sky.