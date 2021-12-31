Фанаты «Интера» адресовали Лукаку баннер: «Важны те, кто остаются в буре, а не бегут от дождя»

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Объединение активных болельщиков «Интера» Curva Nord отреагировало на резонансное интервью нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Фанаты миланской команды растянули рядом со стадионом «Сан-Сиро» баннер: «Не важны те, кто убегают от дождя. Важны те, кто остаются в буре. Прощай, Ромелу».

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» летом 2021 года. На этой неделе нападающий дал интервью, в котором выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «нерадзурри», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. «Интер» в моем сердце, я вернусь».

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