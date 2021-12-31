Тухель об интервью Лукаку: «Нам не понравилось, это ненужный шум. Очень легко вырвать слова из контекста»

Главный тренер «Челси» прокомментировал интервью, которое дал нападающий команды .

«Да, нам оно не понравилось. Это создает ненужный шум. Это не помогает, но мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать ее значительнее, чем на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок.

Я не чувствую, что он несчастлив, так что я удивлен. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что происходит. Это не отражается на его ежедневной работе на тренировках».

О том, каким для Лукаку будет итог этого интервью

«Обсудим. Но мы сделаем это за закрытыми дверями», – сказал Тухель.

Лукаку о «Челси»: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией, но я профессионал»

Лукаку об уходе из «Интера»: «Это не должно было произойти так. Клуб в моем сердце, я вернусь»