Тухель об интервью Лукаку: «Нам не понравилось, это ненужный шум. Очень легко вырвать слова из контекста»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал интервью, которое дал нападающий команды Ромелу Лукаку.
«Да, нам оно не понравилось. Это создает ненужный шум. Это не помогает, но мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать ее значительнее, чем на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок.
Я не чувствую, что он несчастлив, так что я удивлен. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что происходит. Это не отражается на его ежедневной работе на тренировках».
О том, каким для Лукаку будет итог этого интервью
«Обсудим. Но мы сделаем это за закрытыми дверями», – сказал Тухель.
Лукаку о «Челси»: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией, но я профессионал»
Лукаку об уходе из «Интера»: «Это не должно было произойти так. Клуб в моем сердце, я вернусь»