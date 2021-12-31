Ромелу Лукаку: «Тухель мог бы выпускать меня чаще, но я уважаю его выбор. В «Интере» был лучший момент моей карьеры»

Нападающий выразил недовольство положением в клубе.

«Я нахожусь в ситуации, в которой, как мне кажется, тренер мог бы выпускать меня чаще, но я уважаю его выбор. Я должен лишь продолжать работать и ждать своего момента.

Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой будем «чувствовать» друг друга. Это способ помочь команде, потому что ситуация в таблице довольно сложная. Он сделал свой выбор. Я продолжаю рбаотать. В какой-то момент я поговорю с Тухелем, и мы оценим ситуацию.

Я постоянно думаю о Милане, о Милане, о Милане... Болельщики «Интера» – лучшие в мире. Я люблю этот город, там прошел лучший этап моей карьеры. Я обожаю Италию. – в моем сердце», – сказал футболист.