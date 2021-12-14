Гендиректор «Спартака» о назначении Ваноли: «Федун принял финальное решение после личного контакта»

Генеральный директор рассказал, что решение о назначении Паоло Ваноли принял Леонид Федун, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Кто конкретно приглашал нового главного тренера? Кто несет [ответственность за] решение?

– Процесс – кто и когда вел переговоры – я конкретизировать не буду.

Финальное решение принял . После личного контакта, – сказал Мележиков.

Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне

Паоло Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарю Конте, но я Ваноли, у меня свой стиль»