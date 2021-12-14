Паоло Ваноли: «Каррера сотворил историю в «Спартаке». Хочу повторить его путь в какой-то степени»

Новый главный тренер поделился мыслями после назначения.

– Прежде чем войти в штаб Конте, вы были главным тренером юношеских сборных Италии разных возрастов. Но на взрослом уровне еще никогда не работали самостоятельно. Уверены, что созрели?

– Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был , который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодежью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.

– До «Спартака» Каррера также был помощником у Конте. Вы общались с Массимо?

– Конечно, я разговаривал с Массимо о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь, – сказал итальянец.