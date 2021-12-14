Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне

Итальянец Паоло Ваноли возглавил «Спартак».

Ваноли стал 15-м тренером красно-белых при , который купил контрольный пакет акций клуба весной 2004 года.

С тех пор «Спартак» возглавляли: Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин (дважды), Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.

Стоит отметить, что речь про постоянных главных тренеров. За этот период были также исполняющие обязанности – Игорь Ледяхов, Сергей Родионов, Рауль Рианчо и Сергей Кузнецов.

Новый тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени

