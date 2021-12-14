Паоло Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарю Конте, но я Ваноли, у меня свой стиль»

Новый главный тренер высказался о перспективах в клубе и тренерском стиле, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Вы наверняка изучали скоротечность работы главного тренера в «Спартаке». Почему вы станете тем, кто доработает контакт до конца?

– Это часть нашей работы, наша профессия такова. Я не могу сказать, сколько я здесь проработаю. Моя задача – делать свое дело.

– Вы будете продолжать идеи Конте в «Спартаке»?

– Хотел бы поблагодарить Конте и его штаба за возможность работы с ним. Но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль. Еще хотел бы поблагодарить Арриго Сакки, с которым я девять лет работал в разных сборных Италии. Они оба – мои учителя, – сказал Ваноли.