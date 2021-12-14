Ваноли о «Спартаке»: «Верю в эту большую команду. Стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мыслями после назначения.

– Мистер, добро пожаловать в Россию.

– Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков – большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

– Весной «Спартаку» исполнится 100 лет. Принять команду в такой момент – смелое решение.

– Я согласился на работу в «Спартаке», потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов, – сказал итальянец.

Новый тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени

