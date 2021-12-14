Гендиректор «Спартака»: «Ваноли рассказал, как видит команду. Возникло ощущение, что он с огромным опытом построения коллектива»

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о новом главном тренере Паоло Ваноли, а также озвучил задачи, которые стоят перед командой, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Почему выбор был сделан в пользу Ваноли?  

– Вовлеченность Паоло в российский футбол. Он подробно рассказал, как видит команду. Возникло ощущение, что он с огромным опытом построения команды и коллектива.

Те требования, которые Паоло высказал в плане усиления, были конкретными. Они схожи с требованиями, которые клуб перед собой ставит.

Сыграло роль, что Паоло жесткий человек в плане работы. И авторитет тех тренеров, с которыми работал Паоло. Этот опыт не проходит бесследно.

– Какие задачи стоят перед «Спартаком» в сезоне? 

– С учетом места в РПЛ мы видим их как попадание в еврокубки. В кубке – выход в финал. В ЛЕ задачи выполнены, но мы хотим пройти 1/8 финала ЛЕ, – сказал Мележиков.

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