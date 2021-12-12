«Спартак» об увольнении Витории: «Необходим новый вектор, чтобы исправить положение в РПЛ»

«Спартак» объяснил, почему было принято решение об увольнении с поста главного тренера команды.

«Красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России.

Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», – говорится в заявлении клуба.

Новым тренером должен стать 49-летний итальянец Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Руй получит неустойку от «Спартака» – около 2 млн евро.

В последнем туре перед зимней паузой крупно уступил «Сочи» (0:3) и ушел на перерыв на 9-м месте с 23 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков.

Витория возглавил «Спартак» в мае. При нем клуб провел 26 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

«Спартак» под руководством Витории занял первое место в группе C Лиги Европы-2021/22 и вышел в 1/8 финала турнира.