Витория отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком». Он не согласен с увольнением («Матч ТВ»)

В «Спартаке» по-прежнему не произошла смена главного тренера, о которой сообщалось ранее.

«К утру среды все еще не объявлен в качестве главного тренера , так как этот пост на данный момент де-юре занимает .

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Утверждалось, что Ваноли в ближайшие часы возглавит «Спартак». 49-летний итальянец должен сменить на этом посту Руя Виторию, который работает в клубе с мая 2021 года.

После 18 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице , набрав 23 очка. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе.

«Спартак» все же расстается с Руем. Возможно, Ваноли (бывший ассистент Конте) приедет уже сегодня, ему даже нашли переводчика