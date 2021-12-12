Витория отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком». Он не согласен с увольнением («Матч ТВ»)

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В «Спартаке» по-прежнему не произошла смена главного тренера, о которой сообщалось ранее.

«К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Утверждалось, что Ваноли в ближайшие часы возглавит «Спартак». 49-летний итальянец должен сменить на этом посту Руя Виторию, который работает в клубе с мая 2021 года.

После 18 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе.

«Спартак» все же расстается с Руем. Возможно, Ваноли (бывший ассистент Конте) приедет уже сегодня, ему даже нашли переводчика

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