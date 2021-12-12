«Спартак» и Витория согласовывают дедлайн выплаты неустойки – около 2 млн евро, тренер не отказывался от расторжения контракта («РБ Спорт»)

Стала известна причина задержки пресс-релиза «Спартака» об уходе с поста главного тренера.

«Матч ТВ» утверждал, что 51-летний португалец отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком», поскольку он не согласен с увольнением.

Однако, по информации «РБ Спорт», это не так. Документ о расторжении соглашения Витории пока не предоставляли.

Есть несколько проектов документа, главный вопрос для согласования между юристами тренера и клуба – дедлайны по выплате неустойки. Речь идет о сумме около 2 миллионов евро.

Позиции сторон различаются в части сроков выплаты всей неустойки. Например, «Локомотив», уволив Марко Николича, погасил все одним платежом в ноябре.

«Спартак», видимо, хотел бы расторжения договора с растянутой суммой неустойки, сторона тренера – максимально быстрых выплат.

После 18 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице , набрав 23 очка. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе.

Новым тренером красно-белых должен стать 49-летний итальянец Паоло Ваноли.

«Спартак» все же расстается с Руем. Возможно, Ваноли (бывший ассистент Конте) приедет уже сегодня, ему даже нашли переводчика